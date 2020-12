Enrico Brignano devastato: nessuno sapeva che sarebbe morta (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Enrico Brignano ha sorpreso tutti con una rivelazione che sembra averlo colpito particolarmente. Riguarda una persona a lui molto cara. Oggi Enrico Brignano sarà protagonista e regista nel film “Si fa presto a dire amore” che andrà in onda alle ore 19.10 sul canale Cine34. Tra tic e strizzate d’occhio Brignano ci strapperà un sorriso Leggi su youmovies (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha sorpreso tutti con una rivelazione che sembra averlo colpito particolarmente. Riguarda una persona a lui molto cara. Oggisarà protagonista e regista nel film “Si fa presto a dire amore” che andrà in onda alle ore 19.10 sul canale Cine34. Tra tic e strizzate d’occhioci strapperà un sorriso

Marcodhl1 : @_rosaspina_ Assomiglia ad Enrico Brignano - serenarossi_com : RT @DisneyPlusIT: To-do list per l'anniversario di uscita di Frozen II: ?? Accedi a #DisneyPlus ?? Avvia lo streaming di film e corti #Froze… - piumoncino : @disagigi Te l’hanno già detto che somigli un sacco ad Enrico Brignano? - thebrightside0 : #buonoasapersi?? Vogliamo TG, giornali e giornali radio fatti come li chiede Enrico Brignano in questo storico vide… - JeAVRIL93 : RT @DisneyPlusIT: To-do list per l'anniversario di uscita di Frozen II: ?? Accedi a #DisneyPlus ?? Avvia lo streaming di film e corti #Froze… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Brignano HTTP/1.1 Server Too Busy