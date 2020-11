TV7Benevento : Dl ristori: rateizzazioni per possessori slot, subito solo un quinto del dovuto... -

Ultime Notizie dalla rete : ristori rateizzazioni

Affaritaliani.it

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante ...Lavoriamo per far ripartire le rateizzazioni decadute ... (QuiFinanza) Cassa integrazione: in arrivo bonus 500 euro a Natale con il decreto Ristori quater? Decreto Ristori quater, verso rinvio ...