Decreto Sicurezza, la Camera conferma la fiducia con 298 'sì' (Di lunedì 30 novembre 2020) La Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul Decreto Sicurezza. I voti favorevoli sono stati 298, mentre 224 quelli contrari. Dopo l'esame degli ordini del giorno, sui quali la ...

LegaCamera : Alessandro Giglio Vigna (Lega): ?? un forte no alla fiducia a questo indegno governo e al decreto #clandestini, ovve… - HassanBassi : RT @RadioRadicale: Inizia in aula la battaglia sul Decreto #sicurezza. Intervista a @igoriezzi di @LegaSalvini - Nonnadinano : RT @RadioRadicale: Inizia in aula la battaglia sul Decreto #sicurezza. Intervista a @igoriezzi di @LegaSalvini -

