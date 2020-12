(Di lunedì 30 novembre 2020) La figlia didinella trilogia originale di Star Wars, ha svelato che il padre èa causa del-19. La figlia di, che nella trilogia originale di Star Wars ha interpretato, ha svelato che il padre ha perso la vita dopo aver contratto il-19. Rachel, intervistata da The Sun, ha parlato degli ultimi giorni di vita del padre, che soffriva da tempo anche di Alzheimer. La figlia diha sottolineato: "Penso sia orribile che le restrizioni legate alci abbiano impedito di vederlo e dirgli addio". Rachel ha però aggiunto: "Ma quando siamo andati a ...

ilpost : È morto David Prowse, l’attore che interpretava Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars: aveva 85 anni.… - Agenzia_Ansa : Morto David #Prowse, fu Darth Vader in Guerre Stellari #ANSA - disinformatico : Ci ha lasciato David Prowse, memorabile interprete di Darth Vader in Star Wars. Un gigante gentilissimo. - clikservernet : David Prowse: l’interprete di Darth Vader morto di COVID-19 - GioelePaglia : David Prowse, il ricordo di George Lucas: 'Ha fatto saltare Darth Vader fuori dalla pagina' -

I fan di Star Wars salutano uno dei loro eroi: l'interprete di Darth Vader nella trilogia classica è stato omaggiato in game dai giocatori di Star Wars: The Old Republic ...Addio a David Prowse. L'attore 85enne che prestò il fisico, le movenze e il carisma a Darth Vader, il villain più iconico nella storia del cinema ...