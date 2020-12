Covid, Brusaferro: 'L'epidemia ci accompagnerà ancora per un anno e mezzo' (Di lunedì 30 novembre 2020) L'epidemia di cononarivus 'ci accompagnerà per un altro anno e mezzo circa'. Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sottolineando che quello causato dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 30 novembre 2020) L'di cononarivus 'ciper un altrocirca'. Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, sottolineando che quello causato dalla ...

Agenzia_Ansa : #Covid, Brusaferro: niente raduni di #Natale, è tempo di abbassare la curva #ANSA - fcolarieti : Avremo a che fare con il Covid ancora un anno e mezzo. Brusaferro: “Le strategie di adattamento lasceranno il segno… - CanesiCarlo : Brusaferro: il covid resterà con noi per almeno 1 anno e mezzo ancora.....e sticazzi no? Non hanno comprato i vac… - UNDMofficial : New post: Brusaferro Covid: “Pandemia ci accompagnerà ancora per un anno e mezzo” - EGinori : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brusaferro: 'L'epidemia ci accompagnerà ancora per un anno e mezzo' #Coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brusaferro HTTP/1.1 Server Too Busy