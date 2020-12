Coronavirus, in Veneto più di 2 mila contagi e 34 morti. Zaia: «Contro i No-vax le istituzioni non possono lasciare la comunicazione ad altri» (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono +2.003 i nuovi casi di positività al registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, portando così il numero delle persone risultate contagiate dal Coronavirus sin dall’inizio dell’emergenza a quota 145.592. Un numero in flessione rispetto ai bollettini dei giorni precedenti, ma su cui pesa anche il numero inferiore di tamponi eseguiti e processati nell’ultimo giorno. Diminuito rispetto ai giorni precedenti anche il numero dei decessi: +34 rispetto a ieri, per un totale di 3.711 morti dall’inizio della pandemia. Quanto alle ospedalizzazioni, sono attualmente ricoverati in area non critica 2.608 pazienti (+28 rispetto a ieri) mentre le persone ricoverate nelle terapie intensive della regione aumentano di +8, arrivando a quota 339 posti letto occupati da pazienti Covid. Numeri che segnano una fase di stallo, a detta ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Sono +2.003 i nuovi casi di positività al registrati nelle ultime 24 ore in, portando così il numero delle persone risultateate dalsin dall’inizio dell’emergenza a quota 145.592. Un numero in flessione rispetto ai bollettini dei giorni precedenti, ma su cui pesa anche il numero inferiore di tamponi eseguiti e processati nell’ultimo giorno. Diminuito rispetto ai giorni precedenti anche il numero dei decessi: +34 rispetto a ieri, per un totale di 3.711dall’inizio della pandemia. Quanto alle ospedalizzazioni, sono attualmente ricoverati in area non critica 2.608 pazienti (+28 rispetto a ieri) mentre le persone ricoverate nelle terapie intensive della regione aumentano di +8, arrivando a quota 339 posti letto occupati da pazienti Covid. Numeri che segnano una fase di stallo, a detta ...

