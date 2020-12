Amedeo Goria dolore in diretta: brutta notizia e tuffo nel passato (Di lunedì 30 novembre 2020) Lacrime e tanta commozione per Amedeo Goria, noto ed apprezzato giornalista, che apprende la notizia in diretta: il dolore e il tuffo nel passato Fonte Instagram – @AmedeoGoriaIl famoso ed apprezzato giornalista Amedeo Goria, ex di Maria Teresa Ruta impegnata al GF Vip, è stato ospite di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso, proprio nei momenti in cui arrivava la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona: tra i primi a commentare il tragico fatto, non trattiene la commozione. La drammatica scomparsa del Pibe de Oro ha sconvolto il mondo intero, e da più parti, da tutto il pianeta, sono arrivate manifestazioni d’affetto, dediche, omaggi e ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 novembre 2020) Lacrime e tanta commozione per, noto ed apprezzato giornalista, che apprende lain: ile ilnelFonte Instagram – @Il famoso ed apprezzato giornalista, ex di Maria Teresa Ruta impegnata al GF Vip, è stato ospite di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso, proprio nei momenti in cui arrivava ladella scomparsa di Diego Armando Maradona: tra i primi a commentare il tragico fatto, non trattiene la commozione. La drammatica scomparsa del Pibe de Oro ha sconvolto il mondo intero, e da più parti, da tutto il pianeta, sono arrivate manifestazioni d’affetto, dediche, omaggi e ...

