Alessandro Gassman, il malinconico tweet sull'amico defunto: è tristissimo (Di lunedì 30 novembre 2020) Alessandro Gassman con un tweet celebra l'anniversario della morte dell'amico. Tanti i messaggi per il defunto arrivati sui social. Alessandro Gassman (Instagram)Il noto attore tramite il suo profilo twitter commemora il regista, a 10 anni dalla sua morte sono molte le persone che hanno voluto ricordare Mario Monicelli, autori di grandi film come ad esempio "I soliti ignoti", "La grande Guerra" e "L'armata Brancaleone". Non poteva astenersi dunque dalle commemorazioni Alessandro Gassman. L'attore romano era molto vicino alla figura di Mario Monticelli, il padre Vittorio Gassman infatti lavorò spesso con il regista a capolavori senza tempo che hanno aiutato entrambi a finire nella storia della cinematografia ...

