Un uomo ucciso per strada a coltellate nel centro di Monza (Di domenica 29 novembre 2020) Un uomo di 42 anni è stato ucciso a coltellate per strada nel centro di Monza . La vittima, Cristian Sebastiano , risiedeva nel quartiere San Rocco, a pochi passi dal luogo del delitto. L'allarme è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 novembre 2020) Undi 42 anni è statoperneldi. La vittima, Cristian Sebastiano , risiedeva nel quartiere San Rocco, a pochi passi dal luogo del delitto. L'allarme è ...

SkyTG24 : Uomo ucciso per strada a coltellate nel centro di Monza - MediasetTgcom24 : Un uomo ucciso per strada a coltellate nel centro di Monza #monza - rtl1025 : ?? Un uomo di 42 anni è stato ucciso a coltellate per strada nel centro di #Monza. Ne dà notizia il 118. Sul posto i carabinieri. - LaStampa : Dramma a Monza, un uomo ucciso a coltellate in strada - messveneto : Dramma a Monza, un uomo ucciso a coltellate in strada: Non si conosce ancora il movente. La vittima raggiunta da di… -