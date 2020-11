Recovery fund, cabina di regia per i fondi Ue: 6 manager e una task force di 300 persone (Di domenica 29 novembre 2020) Giuseppe Conte apre alle richieste della maggioranza, in primo luogo Pd e Italia Viva, e si fa strada una gestione meno accentrata a Palazzo Chigi dei 209 miliardi di euro che l’Italia dovrebbe ricevere dalla Ue Leggi su corriere (Di domenica 29 novembre 2020) Giuseppe Conte apre alle richieste della maggioranza, in primo luogo Pd e Italia Viva, e si fa strada una gestione meno accentrata a Palazzo Chigi dei 209 miliardi di euro che l’Italia dovrebbe ricevere dalla Ue

