Oroscopo 29 novembre 2020 classifica | Cancro in pole position | Leone agitati

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 29 novembre 2020) L’del 29vede iin prima posizione. I Sagittario, invece, vivranno un periodo molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Acquario etenete duroprimi sei segni 1. Coloro i quali erano in attesa di una svolta in campo sentimentale, verranno accontentati. In questo periodo, infatti, siete molto fortunati sotto questo punto di vista. Anche nel lavoro potrebbero esserci delle novità. L’del 29vi esorta a guardare con ottimismo alle novità. 2 Ariete. Periodo di ripresa per i nati sotto il segno dell’Ariete. A partire da oggi avrete la possibilità di prendere nuovamente possesso della vostra vita e delle vostre ambiziosi. Lottate per realizzare i vostri desideri. In campo professionale ...