Legge di bilancio - Auto elettriche, proposta una detrazione fiscale del 50% (Di domenica 29 novembre 2020) Tra le tante proposte di modifica del disegno di Legge bilancio per il 2021, spunta la detrazione in cinque anni delle spese sostenute nel triennio 2021-2023 per l'acquisto, anche in leasing, di Auto elettriche di potenza non superiore a 150 kW con contestuale rottamazione di una vettura Euro 0, 1, 2, 3, o 4. La detrazione, nella formulazione di un emendamento approvato in commissione Finanze alla Camera che però dev'essere ancora esaminato dalla competente commissione bilancio, sarebbe a geometria variabile: detrazione del 50% fino al 31 dicembre 2023, del 36% fino al 31 dicembre 2026. Questione di reddito e di prezzo. Tuttavia, l'opportunità, ammesso che venga definitivamente approvata, non sarà per tutti. Infatti potranno accedere all'agevolazione ...

