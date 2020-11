Interviste Gp Bahrain | Vettel contro Leclerc

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 novembre 2020) Un gran premio deludente per la Ferrari. Come prevedibile, in una pista di motore la rossa di Maranello, ha fornito una prestazione simile a quelle di Spa, Monza e Imola. Un risultato prevedibile che ha messo in mostra quanto il motore 2020 penalizzi la vettura. A creare ulteriori tensioni, il sorpasso avventato e rischioso disuche ha scatenato la reazione del tedesco. Anche il team principal Binotto, ha parlato di quanto accaduto, ponendo fine alla questione.Gp: sorpasso rischioso? Si è lamentato parecchio via radiodel sorpasso di. Il tutto è successo alla ripartenza, dopo la fine della bandiera rossa che ha sospeso la gara. Un sorpasso abbastanza deciso del monegasco che ha costretto il quattro volte campione del mondo ...