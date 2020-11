Il Milan non si ferma, sbriga la pratica Fiorentina e va a “più 5” su Sassuolo e Inter (Di domenica 29 novembre 2020) Continua a vincere il Milan, 2-0 a San Siro contro la Fiorentina che vale l’allungo in classifica: 23 i punti dei rossoneri, che si portano a più 5 sulle inseguitrici Inter e Sassuolo. Succede tutto nei primi 45?, con Alessio Romagnoli che sblocca la gara al 17?, pochi minuti più tardi Pezzella stende Saelemaekers ed è rigore, trasformato da Kessiè al 27?. C’è un’altra chance dagli undici metri prima di andare al riposo, ma viene sprecata dal classe 1996 ivoriano, Abisso aveva punito la trattenuta di Caceres su Theo Hernandez. Nella ripresa succede ben poco ed i rossoneri legittimano il settimo successo in stagione con grande tranquillità. Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Continua a vincere il, 2-0 a San Siro contro lache vale l’allungo in classifica: 23 i punti dei rossoneri, che si portano a più 5 sulle inseguitrici. Succede tutto nei primi 45?, con Alessio Romagnoli che sblocca la gara al 17?, pochi minuti più tardi Pezzella stende Saelemaekers ed è rigore, trasformato da Kessiè al 27?. C’è un’altra chance dagli undici metri prima di andare al riposo, ma viene sprecata dal classe 1996 ivoriano, Abisso aveva punito la trattenuta di Caceres su Theo Hernandez. Nella ripresa succede ben poco ed i rossoneri legittimano il settimo successo in stagione con grande tranquillità. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

