HIV, perché la donna è a rischio e come prevenire (Di domenica 29 novembre 2020) Primo dicembre 2020. Si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro l'AIDS, malattia causata dall'infezione del virus HIV, tra luci ed ombre. Stando ai dati più recenti del Centro Operativo AIDS dell'Istituto Superiore di Sanità, infatti, se da un lato calano le nuove diagnosi di infezione da HIV, dall'altro la conoscenza su questo quadro appare sempre più limitata. L'età mediana dell'infezione per le femmine è di 39 anni e il numero più frequente di nuove diagnosi si verifica nella fascia 25-29 anni. Ma c'è un dato che sottolinea come occorra ancora parlare di questa situazione. Dal 2017 aumenta la quota di persone a cui viene diagnosticata tardivamente l'infezione da HIV, nel 2019: 2/3 dei maschi eterosessuali e oltre la metà delle femmine con nuova diagnosi HIV sono stati diagnosticati in fase avanzata di malattia.

