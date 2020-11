Calcio, serie C: doppietta di Ganz, il Mantova vola (Di domenica 29 novembre 2020) Mantova, 29 novembre 2020 - Il Mantova centra la seconda vittoria consecutiva e continua la sua risalita verso la zona nobile della classifica. Il 2-1 inferto ad un pur determinato Ravenna è tanto ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 29 novembre 2020), 29 novembre 2020 - Ilcentra la seconda vittoria consecutiva e continua la sua risalita verso la zona nobile della classifica. Il 2-1 inferto ad un pur determinato Ravenna è tanto ...

