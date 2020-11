Bologna | porta inviolata dopo 41 gare sempre con gol subiti

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 novembre 2020) Ildi Sinisa Mihajlovic mette fine ad una poco onorevole striscia che riguardava i gol. Finisce la lunga serie per i rossoblu Ilsi ferma ma non in Serie A. La squadra di Sinisa Mihajlovic vince contro il Crotone per 1-0 mantenendo dunque la, cosa che non succedeva da un po’ di tempo. Esattamente erano 41 partite consecutive che la squadra di Mihajlovic subivagol. Una striscia interrotta che lascia da solo il Brodeaux degli anni ’60, con 42 partitecon gol. Leggi su Calcionews24.com