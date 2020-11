Biathlon, vittoria di Oeberg nella sprint di Kontiolahti. Wierer e Vittozzi in difesa (Di domenica 29 novembre 2020) Kontiolahti, 29 novembre 2020 " Ieri la vittoria , oggi una gara in difesa. La condizione fisica in questo primo weekend è stato un fattore determinante, soprattutto perché si è cominciato con la gara ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 novembre 2020), 29 novembre 2020 " Ieri la, oggi una gara in. La condizione fisica in questo primo weekend è stato un fattore determinante, soprattutto perché si è cominciato con la gara ...

Eurosport_IT : CHE PARTENZA DI DOROTHEA WIERER! ?????? Inizia con una bellissima vittoria la nuova stagione di Coppa del Mondo per l… - Luca_Monta_ : ?? Ieri la vittoria di Laegreid ?? Oggi il terzo posto di Karoline Knotten ???? Le 'quarte scelte' della Norvegia prot… - SofiaBrigadoi1 : RT @neveitalia: Biathlon: Dorothea Wierer parte con una vittoria #biathlon #biathlon #28Novembre #biathlon - Frenkport2 : RT @Eurosport_IT: CHE PARTENZA DI DOROTHEA WIERER! ?????? Inizia con una bellissima vittoria la nuova stagione di Coppa del Mondo per l'azzur… - damianomasoch : RT @Eurosport_IT: CHE PARTENZA DI DOROTHEA WIERER! ?????? Inizia con una bellissima vittoria la nuova stagione di Coppa del Mondo per l'azzur… -