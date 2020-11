Biathlon | Johannes Boe trionfa nella 10 km sprint a Kontiolahti | Lukas Hofer vicino alla top-10

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) Va in archivio la 10 kmmaschile a(Finlandia), seconda gara di questa Coppa del Mondo di2020-2021 maschile. Tutto come previsto e primo centro stagionale per il norvegeseBoe. L’asso scandinavo, grazie a una prova immacolata al tiro (0) e confermandosi assai performante sugli sci stretti (miglior prestazione tra i partecipanti), ha imposto la propria legge, aggiudicandosi la 49ma vittoria in carriera e la 24ma in questa particolare specialità, sorpassando il fuoriclasse francese Martin Fourcade (23) per il secondo posto all-time in solitaria. Alle spalle del norvegese troviamo la coppia svedese formata da Sebastian Samuelsson (+44?1 e 1 errore) e da Martin Ponsiluoma (+47?9 e 1 errore). Una prova decisamente convincente per loro che, soprattutto sugli sci, hanno fatto vedere ...