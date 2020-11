Verona, la lista dei convocati di Juric per l’Atalanta (Di sabato 28 novembre 2020) La lista dei convocati di Juric, allenatore del Verona, per la gara di questa sera in casa dell’Atalanta Il Verona atteso dal match di questa sera contro l’Atalanta per la nona giornata del campionato di Serie A. Assenti per infortunio anche Cetin e Magnani nella lista dei 24 convocati di Juric per la sfida di Bergamo. La lista completa: Portieri: Silvestri, Pandur, Berardi; Difensori: Gresele, Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Ceccherini, Dawidowicz, Amione, Ilie; Centrocampisti: Veloso, Barak, Ilic, Terracciano, Zaccagni, Tameze, Danzi, Bertini; Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Favilli, Colley. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Ladeidi, allenatore del, per la gara di questa sera in casa delIlatteso dal match di questa sera controper la nona giornata del campionato di Serie A. Assenti per infortunio anche Cetin e Magnani nelladei 24diper la sfida di Bergamo. Lacompleta: Portieri: Silvestri, Pandur, Berardi; Difensori: Gresele, Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Ceccherini, Dawidowicz, Amione, Ilie; Centrocampisti: Veloso, Barak, Ilic, Terracciano, Zaccagni, Tameze, Danzi, Bertini; Attaccanti: Salcedo, Di Carmine, Favilli, Colley. Leggi su Calcionews24.com

