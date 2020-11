Stroppa: «Dobbiamo assolutamente fare punti. Dobbiamo mettercelo in testa.» (Di sabato 28 novembre 2020) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l Bologna. Le sue parole. «Buone prestazioni ma pochi punti? Abbiamo delle buone conoscenze e Dobbiamo continuare così. Sono convinto che i risultati arriveranno. Dobbiamo giocare per i 3 punti. Cosa servirà contro il Bologna? Continuare a fare quanto già facciamo. Dobbiamo migliorare negli episodi. Dobbiamo assolutamente fare punti. Dobbiamo mettercelo in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Giovanni, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna Giovanni, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l Bologna. Le sue parole. «Buone prestazioni ma pochi? Abbiamo delle buone conoscenze econtinuare così. Sono convinto che i risultati arriveranno.giocare per i 3. Cosa servirà contro il Bologna? Continuare aquanto già facciamo.migliorare negli episodi.in ...

