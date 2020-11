Sgomina banda transfrontaliera specializzata in furti ai bancomat

Leggi su udine20

(Di sabato 28 novembre 2020) Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – e della Squadra Mobile della Questura di Pordenone hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato furto aggravato in concorso ai danni di undi questo Capoluogo, quattro cittadini rumeni, di età ricompresa tra i 20 ed i 43 anni, alcuni dei quali, a vario titolo, gravati da precedenti specifici. Verso le ore 04.30 di mercoledì 25 novembre, perveniva una segnalazione alla Sala Operativa di un tentativo di furto ai danni dello sportellodell’Agenzia “Credit Agricole”, sita in questa via Vittorio Veneto. Giunti sul posto, gli Agenti delle Volanti potevano riscontrare come, poco prima, avevano tentato di asportare con violenza il denaro contenuto nello sportellopraticando dei grossi fori attorno all’erogatore, ...