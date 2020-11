Serie A, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter: Conte punta su Alexis Sanchez e Lautaro Martinez (Di sabato 28 novembre 2020) Tutto pronto per Sassuolo-Inter.Dopo le tre giornate dedicata a Champions ed Europa League, la Serie A torna in campo oggi con la nona giornata: la prima partita in programma è quella tra i neroverdi e i nerazzurri. Al 'Mapei Stadium' s'incontrano Roberto De Zerbi e Antonio Conte, la seconda in classifica e la quinta, ma soprattutto le due squadre con i migliori attacchi del campionato.Sassuolo-Inter, tegola a centrocampo per i nerazurri: Brozovic di nuovo positivo al CoronavirusDi seguito, le formazioni ufficiali.Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Tutto pronto per.Dopo le tre giornate dedicata a Champions ed Europa League, laA torna in campo oggi con la nona giornata: la prima partita in programma è quella tra i neroverdi e i nerazzurri. Al 'Mapei Stadium' s'incontrano Roberto De Zerbi e Antonio, la seconda in classifica e la quinta, ma soprattutto le due squadre con i migliori attacchi del campionato., tegola a centrocampo per i nerazurri: Brozovic di nuovo positivo al CoronavirusDi seguito, le(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.(3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, ...

SkySport : Probabili formazioni di Milan-Fiorentina #SkySport #SerieA #MilanFiorentina - Mediagol : #SerieA, le formazioni ufficiali di #Sassuolo-#Inter: Conte punta su Alexis Sanchez e Lautaro Martinez - sportli26181512 : Sassuolo-Inter, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Si apre al Mapei Stadium la 9^ giornata di Serie… - TuttoMercatoWeb : Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: panchina per Lukaku. Conte si affida a Sanchez e Lautaro - DiMarzio : #SerieA, le scelte di #DeZerbi e #Conte per #SassuoloInter -