MotoGP, Aleix Espargaro: 'Zarco non impara mai' (Di sabato 28 novembre 2020) Durante il weekend di Portimao Johann Zarco e Aleix Espargaro si sono resi protagonisti di un botta e risposta a distanza in virtù di quanto accaduto durante le prove del sabato. Negli ultimi istanti ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 28 novembre 2020) Durante il weekend di Portimao Johannsi sono resi protagonisti di un botta e risposta a distanza in virtù di quanto accaduto durante le prove del sabato. Negli ultimi istanti ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Aleix MotoGP, Johann Zarco ribatte ad Aleix Espargarò: "Se ha problemi..." Corse di Moto MotoGP, Johann Zarco: “Se Aleix ha problemi parlasse in faccia”

Botta e risposta tra Aleix Espargarò e Johann Zarco nel week-end di Portimao. Il francese invita l'avversario a parlarne di persona.

MotoGP, Aleix Espargaro: “Zarco non impara mai”

Botta e risposta tra lo spagnolo e il pilota del team Avintia dopo quanto accaduto nelle FP4 del GP portoghese, quando Johann aveva attraversato la pista perdendo olio dalla sua Desmosedici ...

