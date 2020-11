Morte Maradona, la Lazio omaggia Diego con una maglia speciale (Di sabato 28 novembre 2020) In vista della gara di domani contro l’Udinese, la Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo con una maglia speciale e la scritta “AD10S” per ricordare la memoria di Diego Armando Maradona scomparso mercoledì scorso. Anche i laziali si stringono intorno alla stella del calcio mondiale dopo che ha lasciato un vuoto incolmabile. Foto: twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) In vista della gara di domani contro l’Udinese, ladi Simone Inzaghi scenderà in campo con unae la scritta “AD10S” per ricordare la memoria diArmandoscomparso mercoledì scorso. Anche i laziali si stringono intorno alla stella del calcio mondiale dopo che ha lasciato un vuoto incolmabile. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

