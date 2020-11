Massimo Giletti massacrato da Vincenzo De Luca: “da ricoverare per coma etilico “ (Di sabato 28 novembre 2020) E’ ormai guerra aperta tra Massimo Giletti che, dalla sua trasmissione “Non è l’Arena” attacca il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca e quest’ultimo che gli risponde per le rime con parole decisamente forti. I due non se le mandano a dire e, se Massimo Giletti l’ha etichettato come “tutte chiacchiere e distintivo” esortandolo a lasciare la scrivania e ad andare in giro per la regione a vedere tutte le gravissime problematiche che ci sono , De Luca non né andato più leggero. Vediamo cosa è accaduto. Massimo Giletti a Non è l’Arena attacca duramente Vincenzo De Luca Massimo Giletti durante la trasmissione che conduce la domenica sera su La7, ... Leggi su baritalianews (Di sabato 28 novembre 2020) E’ ormai guerra aperta trache, dalla sua trasmissione “Non è l’Arena” attacca il presidente della regione Campania,Dee quest’ultimo che gli risponde per le rime con parole decisamente forti. I due non se le mandano a dire e, sel’ha etichettato come “tutte chiacchiere e distintivo” esortandolo a lasciare la scrivania e ad andare in giro per la regione a vedere tutte le gravissime problematiche che ci sono , Denon né andato più leggero. Vediamo cosa è accaduto.a Non è l’Arena attacca duramenteDedurante la trasmissione che conduce la domenica sera su La7, ...

