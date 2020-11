LIVE Mike Tyson-Roy Jones jr in DIRETTA: Iron Mike torna sul ring allo Staples Center! (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Quanto guadagnano i due pugili? – Il regolamento dell’incontro – Chi è Mike Tyson? – Chi è Roy Jones Jr. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Mike Tyson vs Roy Jones Jr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione. allo Staples Center di Los Angeles è tutto pronto per il grandissimo ritorno sul ring di Iron Mike, l’icona indiscussa del pugilato negli ultimi tre decenni. Uno degli sportivi più conosciuti a LIVEllo globale ha deciso di rimettersi in gioco a 54 anni suonati ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’incontro – Quanto guadagnano i due pugili? – Il regolamento dell’incontro – Chi è? – Chi è RoyJr. Buongiorno e benvenuti alladivs RoyJr., l’incontro di boxe più atteso di questa particolare stagione.Center di Los Angeles è tutto pronto per il grandissimo ritorno suldi, l’icona indiscussa del pugilato negli ultimi tre decenni. Uno degli sportivi più conosciuti allo globale ha deciso di rimettersi in gioco a 54 anni suonati ...

Oggi, nella notte tra sabato 28 novembre e domenica 29 novembre, andrà in scena uno degli incontri di boxe più attesi degli ultimi anni. Mike Tyson tornerà sul ring a 54 anni suonati, a 15 anni di dis ...

