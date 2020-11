Guido Longo a Rai3: "Quando il Governo chiama io rispondo" (Di sabato 28 novembre 2020) Nella sanità in Calabria ci sono problematiche molto scottanti. A dirlo il neo commissario alla sanità calabrese Guido Longo. Calabria, il commissario Longo: “Ci sono problematiche scottanti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 28 novembre 2020) Nella sanità in Calabria ci sono problematiche molto scottanti. A dirlo il neo commissario alla sanità calabrese. Calabria, il commissario: “Ci sono problematiche scottanti” su Notizie.it.

