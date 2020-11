GP Bahrain qualifiche, Sainz: "E' accaduto il peggio che potesse succedere" (Di sabato 28 novembre 2020) Un testacoda improvviso e macchina ferma senza possibilità di ripartire. E' successo tutto in fretta per Carlos Sainz jr , fuori ad inizio Q2 per quella che a primo impatto è sembrata essere un'avaria ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 28 novembre 2020) Un testacoda improvviso e macchina ferma senza possibilità di ripartire. E' successo tutto in fretta per Carlosjr , fuori ad inizio Q2 per quella che a primo impatto è sembrata essere un'avaria ...

SkySportF1 : ?? Super Max nonostante i problemi (?? #FP3) ?? ?? Le Mercedes inseguono, le Ferrari faticano I risultati ?… - SkySportF1 : ? TUTTE E DUE LE FERRARI OUT (?? #Q2) ?? Sfida a tre per il giro veloce Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Testacoda di Sainz, non riprenderà (?? #Q2) ?? Qualifiche temporaneamente sospese Il LIVE ?… - FormulaPassion : #F1: #Bottas spiega così il distacco da #Hamilton nelle qualifiche del #BahrainGP - PisaniMichele : F1: qualifiche in Bahrain, 98esima pole per Hamilton. Ferrari fuori dalla Q3 – Footballweb -