Gf Vip, nel mirino finisce Tommaso Zorzi. E parte il forcing su Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini (Di sabato 28 novembre 2020) Alfonso Signorini le sta tentando tutte. Teme di perdere i due concorrenti considerati tra i più forti del Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Basta dare un'occhiata ai social per capirlo, tutti i riflettori sono puntati su di loro, tra fan e odiatori. E quando sono protagonisti della giornata, i contatti aumentano notevolmente. Gf Vip, la tattica di Signorini Già, lo scenario che si prospetta preoccupa il conduttore. Il programma ha dovuto già rinunciare alla contessa De Blanck, un "pezzo da novanta" eliminata dal televoto. Piaccia o meno, le sue performance e le sue intemperanze provocavano scossoni nella casa. Ora, con l'allungamento della trasmissione, si rischia che altri facciano le valigie. Sia Elisabetta che Francesco, per diversi motivi, hanno manifestato ...

