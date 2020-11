Daydreamer – Le Ali del sogno, la programmazione su Canale 5 a dicembre (Di sabato 28 novembre 2020) Daydreamer – Le Ali del sogno non è in onda ogni giorno. Anche a dicembre andrà in onda solo domenica, sempre su Canale 5. Ormai la soap turca Daydreamer – Le Ali del sogno si è stabilizzata negli slot del fine settimana su Canale 5. Quindi, già da novembre, Daydreamer – Le Ali del sogno, è in onda solo la domenica, alle 16:20 prima di Domenica Live, con un episodio a settimana. Il 14 novembre infatti è previsto l’inizio della nuova edizione di Amici al sabato alle 14:00. Per questo motivo, Daydreamer non andrà in onda il sabato, e continuerà la sua corsa verso il finale, solo alla domenica. Questa è la situazione a oggi, non sappiamo se Canale 5 userà la soap in prima serata magari nelle settimane ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 28 novembre 2020)– Le Ali delnon è in onda ogni giorno. Anche aandrà in onda solo domenica, sempre su5. Ormai la soap turca– Le Ali delsi è stabilizzata negli slot del fine settimana su5. Quindi, già da novembre,– Le Ali del, è in onda solo la domenica, alle 16:20 prima di Domenica Live, con un episodio a settimana. Il 14 novembre infatti è previsto l’inizio della nuova edizione di Amici al sabato alle 14:00. Per questo motivo,non andrà in onda il sabato, e continuerà la sua corsa verso il finale, solo alla domenica. Questa è la situazione a oggi, non sappiamo se5 userà la soap in prima serata magari nelle settimane ...

Librimondadori : Un incontro al buio cambia per sempre il destino di Sanem e Can. Ma giochi di potere e bugie sembrano rovinare il l… - top10libri_it : Novità #7: Le ali del sogno. Daydreamer Aa.Vv., Aa.Vv. editore Mondadori EUR 17.1 - bobbyMcGee48 : RT @Librimondadori: Un incontro al buio cambia per sempre il destino di Sanem e Can. Ma giochi di potere e bugie sembrano rovinare il loro… - Dmtozdemirchile : RT @Librimondadori: Un incontro al buio cambia per sempre il destino di Sanem e Can. Ma giochi di potere e bugie sembrano rovinare il loro… - Monia42199977 : RT @Librimondadori: Un incontro al buio cambia per sempre il destino di Sanem e Can. Ma giochi di potere e bugie sembrano rovinare il loro… -