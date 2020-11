Al via il convegno Giovani Aism: “Trasformiamo le difficoltà in opportunità” (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – “So che dietro queste videocamere siete in molti, quasi 200, e questo mi rende orgoglioso di rappresentare questa associazione che ancora una volta ha dimostrato di non arretrare mai di un passo e, anche nelle avversità, di essere sempre al fianco delle persone con sclerosi multipla adottando ogni strumento possibile. Siamo ormai alla 12esima edizione del convegno giovani ed è la prima volta che lo affrontiamo in questa modalità, ma sono sicuro che il successo sarà assicurato. Grazie a tutti gli specialisti che anche quest’anno hanno scelto di essere qui oggi e che vi accompagneranno in queste 2 giornate alla scoperta di voi stessi e di questa complicata patologia che ci ha scelto come compagni di viaggio”. Lo ha detto Francesco Vacca, presidente Aism, dando il via alla 12esima edizione del Convegno Nazionale Giovani Oltre la Sclerosi multipla. Per accompagnare i giovani in un percorso di informazione e di partecipazione, Aism ha creato il progetto Giovani oltre la SM e dal 2005 realizza azioni specifiche rivolte ai giovani attraverso collane editoriali, seminari online, incontri sul territorio, un convegno annuale nazionale che raccoglie a Roma 400 ragazzi provenienti da tutta Italia e un blog – #giovanioltrelasm – che quest’anno compie i suoi 10 anni di attività. Un gruppo di blogger – Alessia, Annalisa, Eleonora, Fanny, Gabriele, John, llaria, Martina, Max, Romilda – che hanno voglia di condividere le proprie vite ed accoglierne altre. Leggi su dire (Di sabato 28 novembre 2020) ROMA – “So che dietro queste videocamere siete in molti, quasi 200, e questo mi rende orgoglioso di rappresentare questa associazione che ancora una volta ha dimostrato di non arretrare mai di un passo e, anche nelle avversità, di essere sempre al fianco delle persone con sclerosi multipla adottando ogni strumento possibile. Siamo ormai alla 12esima edizione del convegno giovani ed è la prima volta che lo affrontiamo in questa modalità, ma sono sicuro che il successo sarà assicurato. Grazie a tutti gli specialisti che anche quest’anno hanno scelto di essere qui oggi e che vi accompagneranno in queste 2 giornate alla scoperta di voi stessi e di questa complicata patologia che ci ha scelto come compagni di viaggio”. Lo ha detto Francesco Vacca, presidente Aism, dando il via alla 12esima edizione del Convegno Nazionale Giovani Oltre la Sclerosi multipla. Per accompagnare i giovani in un percorso di informazione e di partecipazione, Aism ha creato il progetto Giovani oltre la SM e dal 2005 realizza azioni specifiche rivolte ai giovani attraverso collane editoriali, seminari online, incontri sul territorio, un convegno annuale nazionale che raccoglie a Roma 400 ragazzi provenienti da tutta Italia e un blog – #giovanioltrelasm – che quest’anno compie i suoi 10 anni di attività. Un gruppo di blogger – Alessia, Annalisa, Eleonora, Fanny, Gabriele, John, llaria, Martina, Max, Romilda – che hanno voglia di condividere le proprie vite ed accoglierne altre.

ilmondodisuk : Beni culturali/Il convegno Aies sulla piattaforma Zoom: gli atti sono dedicati al giovane studioso Manuel Todde, s… - carlamilani3 : RT @eimmirzi: Al via oggi #Handimatica2020 giunta alla sua XII edizione dedicata ai temi legati alle 'Tecnologie digitali per la comunità… - AISM_onlus : Al via il convegno giovani Aism. Vacca: 'Trasformiamo difficoltà in opportunità'. @RedattoreSocial httpss://www.re… - ladysilviait : Dal 2 al 6 dicembre: convegno “FARE (IN) TEMPO. Cosa dicono gli antropologi sulle società dell’incertezza”… - PaoloPignocchi : RT @maxmoratti69: On the balkan route - seconda giornata del convegno internazionale -

Ultime Notizie dalla rete : via convegno Trieste, al via il convegno internazionale sulla Rotta Balcanica Vita Sardegna: Piano casa verso via libera,cade vincolo 300 metri

(ANSA) – CAGLIARI, 28 NOV – Incrementi volumetrici nella fascia protetta dei 300 metri dalla battigia nelle case e negli alberghi costruiti prima del 1989. E’ uno dei punti che più caratterizza il Pia ...

Al Castello San Martino di Priverno convegno su ‘Etica e Estetica’

Presso il castello di San Martino di Priverno, un appuntamento di rilievo sul piano culturale e artistico con l’obiettivo di valorizzare la creatività nell’arte e nella scienza. Dal 7 al 9 marzo 2014, ...

(ANSA) – CAGLIARI, 28 NOV – Incrementi volumetrici nella fascia protetta dei 300 metri dalla battigia nelle case e negli alberghi costruiti prima del 1989. E’ uno dei punti che più caratterizza il Pia ...Presso il castello di San Martino di Priverno, un appuntamento di rilievo sul piano culturale e artistico con l’obiettivo di valorizzare la creatività nell’arte e nella scienza. Dal 7 al 9 marzo 2014, ...