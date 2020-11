A 97 e 100 anni sconfiggono il Covid, la nipote resta sul pianerottolo fino a quando risultano negativi (Di sabato 28 novembre 2020) - si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno - Si sono fatti compagnia raccontandosi le storie della gioventù e bruciando i pomeriggi al telefono con i nipoti. La signora Valdivia, positiva e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 novembre 2020) - si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno - Si sono fatti compagnia raccontandosi le storie della gioventù e bruciando i pomeriggi al telefono con i nipoti. La signora Valdivia, positiva e ...

Ultime Notizie dalla rete : 100 anni Taranto, a 97 e 100 anni sconfiggono il Covid: la battaglia di una coppia di anziani La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus in Toscana: 1.196 nuovi casi, età media 49 anni. 47 decessi

Sono 1.196 i positivi in più rispetto a ieri (669 identificati in corso di tracciamento e 527 da attività di screening) su un ...

Xbox Series X/S sono l'inizio della fine per le generazioni di console - editoriale

La tradizione vuole che l'inizio di una nuova generazione di console sia un reset radicale. Portate a casa la vostra nuova e costosa scatola con, tutt'al più, una manciata di titoli di lancio. La vost ...

