“Volume uno” dal 27 novembre chiude la trilogia “Zerosettanta di Renato Zero (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma. «Sono stato abituato a vivere il Natale con la ritualità essenziale, con la magia che possa trasmettere e con il silenzio che si festeggia: ho sposato questa tradizione, mi mancherebbe la messa di mezzanotte e ringrazio il Padreterno di avermi offerto tutte le opportunità; oggi non c’è bisogno del cenone sfarzoso e dobbiamo mettere in tavola la nostra sensibilità». Parole sante pronunciate da Renato Zero in chiave pandemica durante l’incontro a distanza per la presentazione dell’album “Volume uno”, in uscita venerdì 27 novembre, che chiude la trilogia di “Zerosettanta”. Il fil rouge che lega le nuove canzoni è ancora una volta l’amore. «In buona sostanza c’è amore in tutte le tracce, per la musica, per il pubblico – ha ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma. «Sono stato abituato a vivere il Natale con la ritualità essenziale, con la magia che possa trasmettere e con il silenzio che si festeggia: ho sposato questa tradizione, mi mancherebbe la messa di mezzanotte e ringrazio il Padreterno di avermi offerto tutte le opportunità; oggi non c’è bisogno del cenone sfarzoso e dobbiamo mettere in tavola la nostra sensibilità». Parole sante pronunciate dain chiave pandemica durante l’incontro a distanza per la presentazione dell’album, in uscita venerdì 27, cheladi”. Il fil rouge che lega le nuove canzoni è ancora una volta l’amore. «In buona sostanza c’è amore in tutte le tracce, per la musica, per il pubblico – ha ...

