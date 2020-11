Vogue Polonia contro il divieto di aborto, mette in copertina modella con mani legate (Di venerdì 27 novembre 2020) . “Liberi solo se saremo uguali”, commenta la modella Vogue Polonia si schiera dalla parte del diritto all’aborto, dopo che la Corte Costituzionale locale ha sentenziato lo scorso 22 ottobre, il divieto di interrompere una gravidanza anche per feti che hanno difetti L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) . “Liberi solo se saremo uguali”, commenta lasi schiera dalla parte del diritto all’, dopo che la Corte Costituzionale locale ha sentenziato lo scorso 22 ottobre, ildi interrompere una gravidanza anche per feti che hanno difetti L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Vogue Polonia scende in campo per il diritto all'aborto dopo la sentenza della Corte Costituzionale locale che, il 22 ottobre scorso, ha di fatto vietato l'interruzione di gravidanza

