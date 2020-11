Valeria Solarino – Tutto su di lei – Età | compagno e figli

Leggi su giornal

(Di venerdì 27 novembre 2020)è ormai uno dei volti conosciuti del piccolo schermo italiano. L’attrice è ritornata in tv di recente grazie alla fiction L’Alligatore, ma in passato abbiamo avuto modo di conoscerla anche in altri lavori. Anche ildiè più che conosciuto: si tratta del regista Giovanni Veronesi. I due però hanno già rivelato alcuni anni fa di aver intenzione di sposarsi solo da vecchi: la loro relazione va comunque a gonfie vele.– Età,nasce a Barcelona il 4 novembre del ’78 da genitori italiani. Cresce però a Torino, la città in cui è nata la madre. Qui si diploma e si iscrive all’università, prima di capire di voler ...