Uomini e donne, per Gemma arriva un 40enne (e rifiuta i 'baci dell'elefante') (Di venerdì 27 novembre 2020) La dama torinese è uscita con Biagio ma non è ceduta alle sue avances. Non convinta totalmente di questa frequentazione, accoglie in studio una new entry: un giovane romano (30 anni in meno di lei) ... Leggi su today (Di venerdì 27 novembre 2020) La dama torinese è uscita con Biagio ma non è ceduta alle sue avances. Non convinta totalmente di questa frequentazione, accoglie in studio una new entry: un giovane romano (30 anni in meno di lei) ...

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - ItalianNavy : È in arrivo il calendario della #MarinaMilitare 2021! Una scia lunga 160 anni. La traccia indelebile di missioni, o… - SabrinaSalerno : Siamo noi, donne e madri ad infondere ai nostri figli il rispetto, l’amore e la fiducia in se stessi perché un doma… - VaiColTamarrese : RT @SaraRRSnow: -urge una controllatina veloce sul dizionario di italiano. Gli uomini tossici sono ben altri e che vi assicuro che se tutt… - border_ichigo : RT @monvetmoix: esistono pagine femministe gestite effettivamente da donne e non da uomini (a volte per giunta misogini) o è chiedere tropp… -