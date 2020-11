Un aereo per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli mette KO Giulia Salemi (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi nella casa del Grande Fratello VIP 5 è tornato il sereno tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che, a dire il vero, già nella notte avevano fatto pace. I due hanno deciso di provare a voltare pagina godendosi gli ultimi giorni visto che la conduttrice potrebbe uscire a causa della nomination! Oggi poi sul cielo di Cinecittà è volato un aereo che sta creando scompiglio sia fuori che dentro la casa. Come saprete infatti sui social c’è un bel gruppo di sostenitori della coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, rinominati i “Gregorelli”. I fans della coppia sono quindi stati accusati di aver speso dei soldi non solo per fare il tifo per i due ma anche per aver lanciato una frecciata acidissima a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi nella casa del Grande Fratello VIP 5 è tornato il sereno trache, a dire il vero, già nella notte avevano fatto pace. I due hanno deciso di provare a voltare pagina godendosi gli ultimi giorni visto che la conduttrice potrebbe uscire a causa della nomination! Oggi poi sul cielo di Cinecittà è volato unche sta creando scompiglio sia fuori che dentro la casa. Come saprete infatti sui social c’è un bel gruppo di sostenitori della coppia formata da, rinominati i “Gregorelli”. I fans della coppia sono quindi stati accusati di aver speso dei soldi non solo per fare il tifo per i due ma anche per aver lanciato una frecciata acidissima a ...

SeaWatchItaly : Il nostro aereo #Moonbird, che era rimasto bloccato per oltre 2 mesi, è adesso nuovamente in volo. Le autorità cer… - OfficialSSLazio : #CrotoneLazio ?? Pronti al decollo, per la prima volta a bordo del nostro aereo! - countexpaxts : 600€ IN UN’ORA #GFVIP - Gingerw87509836 : RT @Georgina10_: Dai ragazzi siamo fortissimi! Raggiungiamo oggi la cifra ????? #gfvip #oppiniresta - mariaedaniela24 : Aereo per Stefania e Giulia (l'ho trovato random hahahaha) -

Ultime Notizie dalla rete : aereo per Aerei, decollano i voli «Covid free» tra Usa e Italia (ma vale solo per gli americani) Corriere della Sera Aviazione Latina Una storia di azzurro e di amicizia un evento entusiasmante

Per chi ha avuto modo di passeggiare per il centro di Latina ... In questo caso l’adeguata organizzazione ha contribuito a far vivere dei momenti “aerei” con la presentazione in piazza di particolari ...

L’Alto Commissario ONU per i Rifugiati in visita in Sudan mentre il numero di rifugiati in arrivo supera 43.000

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, è in visita a Khartoum mentre il Paese accoglie crescenti numeri di rifugiati etiopi.

Per chi ha avuto modo di passeggiare per il centro di Latina ... In questo caso l’adeguata organizzazione ha contribuito a far vivere dei momenti “aerei” con la presentazione in piazza di particolari ...L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, è in visita a Khartoum mentre il Paese accoglie crescenti numeri di rifugiati etiopi.