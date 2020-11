The Space Pass: in sala per tutto l’anno a soli 99 euro grazie al Black We (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Black Friday approda sul grande schermo e regala agli spettatori un’offerta imperdibile. Dal 27 al 29 novembre The Space Cinema venderà il suo abbonamento annuale ad un prezzo mai visto prima. In occasione del Black Weekend sarà, infatti, possibile acquistare The Space Pass alla modica cifra di 99 euro, contro i soliti 199. L’abbonamento sarà valido per un anno a partire dalla riapertura del cinema The Space scelto e permetterà di accedere a qualsiasi proiezione in tutti i giorni della settimana. Un’iniziativa che vuole incentivare l’affluenza nelle sale cinematografiche per il 2021, anche per ovviare all’anno disastroso che ha visto più volte la chiusura degli esercizi commerciali italiani. Una soluzione innovativa che tiene il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) IlFriday approda sul grande schermo e regala agli spettatori un’offerta imperdibile. Dal 27 al 29 novembre TheCinema venderà il suo abbonamento annuale ad un prezzo mai visto prima. In occasione delWeekend sarà, infatti, possibile acquistare Thealla modica cifra di 99, contro iti 199. L’abbonamento sarà valido per un anno a partire dalla riapertura del cinema Thescelto e permetterà di accedere a qualsiasi proiezione in tutti i giorni della settimana. Un’iniziativa che vuole incentivare l’affluenza nelle sale cinematografiche per il 2021, anche per ovviare aldisastroso che ha visto più volte la chiusura degli esercizi commerciali italiani. Una soluzione innovativa che tiene il ...

