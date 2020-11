Sarri, il tecnico non ha fretta di rescindere con la Juve: le ultime (Di venerdì 27 novembre 2020) Maurizio Sarri non ha fretta di risolvere il suo contratto con la Juventus. La panchina della Fiorentina è ormai di Prandelli. La situazione La risoluzione del contratto con la Juve per Maurizio Sarri non sembra più la priorità. Il tecnico toscano, infatti, era affascinato dalla possibilità di sedere sulla panchina della Fiorentina, come riporta Tuttosport. Sfumata questa opportunità, il confronto con la Juve procede ma senza fretta: probabile anche che si vada alla fine naturale del contratto ma la Juventus vorrebbe chiudere il rapporto in anticipo non pagando la penale per il mancato rinnovo del terzo anno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Maurizionon hadi risolvere il suo contratto con lantus. La panchina della Fiorentina è ormai di Prandelli. La situazione La risoluzione del contratto con laper Maurizionon sembra più la priorità. Iltoscano, infatti, era affascinato dalla possibilità di sedere sulla panchina della Fiorentina, come riporta Tuttosport. Sfumata questa opportunità, il confronto con laprocede ma senza: probabile anche che si vada alla fine naturale del contratto ma lantus vorrebbe chiudere il rapporto in anticipo non pagando la penale per il mancato rinnovo del terzo anno. Leggi su Calcionews24.com

Dalla_SerieA : Juve, Sarri e Khedira: risoluzione atto secondo - - junews24com : Sarri Juve, risoluzione in stand-by: il tecnico non ha fretta - - Fiorentinanews : Il retroscena: Sarri è stato tentato dalla #Fiorentina. Con Prandelli in viola adesso il tecnico toscano ha meno fr… - giacomo94_ : RT @genx52: @93Carmine @giacomo94_ chi è l'intruso? te lo dico io: DYBALA E' stata quasi una impresa con un tecnico come sarri ma il giocat… - genx52 : @93Carmine @giacomo94_ chi è l'intruso? te lo dico io: DYBALA E' stata quasi una impresa con un tecnico come sarri… -