Roma. Dune di Capocotta: sì della Giunta agli interventi di salvaguardia (Di venerdì 27 novembre 2020) Approvato dalla Giunta Raggi il progetto di pulizia e ripristino di recinzioni e staccionate a protezione delle Dune litoranee di Capocotta, un patrimonio ambientale di grande valore naturalistico, parte della Riserva naturale statale del Litorale Romano. L’operazione dal valore di oltre 250 mila euro (192 mila il costo dei lavori più le spese fisse) prevede i primi interventi di manutenzione e salvaguardia, nell’ottica di una futura e completa riqualificazione dell’area, compresa tra la spiaggia e la via Litoranea. “Investiamo per tutelare un patrimonio ambientale ricco di biodiversità, una delle poche aree dunali tirreniche ancora in buono stato che dobbiamo preservare e rispettare. Gli interventi di ripristino sono finalizzati ad evitare lo ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 27 novembre 2020) Approvato dallaRaggi il progetto di pulizia e ripristino di recinzioni e staccionate a protezione dellelitoranee di, un patrimonio ambientale di grande valore naturalistico, parteRiserva naturale statale del Litoraleno. L’operazione dal valore di oltre 250 mila euro (192 mila il costo dei lavori più le spese fisse) prevede i primidi manutenzione e, nell’ottica di una futura e completa riqualificazione dell’area, compresa tra la spiaggia e la via Litoranea. “Investiamo per tutelare un patrimonio ambientale ricco di biodiversità, una delle poche aree dunali tirreniche ancora in buono stato che dobbiamo preservare e rispettare. Glidi ripristino sono finalizzati ad evitare lo ...

primaopoitorna : RT @Paolo__Ferrara: A Roma inizia il percorso per la salvaguardia delle dune e delle spiagge di Capocotta. Per questo abbiamo stanziato 250… - desantismar : RT @Paolo__Ferrara: A Roma inizia il percorso per la salvaguardia delle dune e delle spiagge di Capocotta. Per questo abbiamo stanziato 250… - Simo07827689 : RT @Paolo__Ferrara: A Roma inizia il percorso per la salvaguardia delle dune e delle spiagge di Capocotta. Per questo abbiamo stanziato 250… - carlo112244 : RT @Paolo__Ferrara: A Roma inizia il percorso per la salvaguardia delle dune e delle spiagge di Capocotta. Per questo abbiamo stanziato 250… - TroianoMassimo1 : RT @Paolo__Ferrara: A Roma inizia il percorso per la salvaguardia delle dune e delle spiagge di Capocotta. Per questo abbiamo stanziato 250… -