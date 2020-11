Positiva al Covid partorisce e resta da subito con la neonata. È successo per la prima volta a Roma, ecco come è stato possibile (Di venerdì 27 novembre 2020) Una bella storia quella che viene da Roma, più precisamente dal Policlinico Gemelli. E’ venerdì 20 novembre quando alle 12.46 nasce, con un parto naturale, Elisa. Una gioia immensa, ancor di più perché la mamma – che nell’ultimo periodo della gravidanza aveva contratto il Covid-19 al Gemelli – è riuscita a stare fin da subito con la piccola. Nonostante la sua positività. Questo è stato possibile perché nel nosocomio da almeno dieci anni si effettua il rooming-in, la possibilità cioè che viene data alla neo-mamma di stare fin da subito con la neonata. In questo caso, vista la positività della donna, è stato creato un percorso dedicato così da far stare in piena sicurezza mamma e figlia. E’ la prima volta che succede in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) Una bella storia quella che viene da, più precisamente dal Policlinico Gemelli. E’ venerdì 20 novembre quando alle 12.46 nasce, con un parto naturale, Elisa. Una gioia immensa, ancor di più perché la mamma – che nell’ultimo periodo della gravidanza aveva contratto il-19 al Gemelli – è riuscita a stare fin dacon la piccola. Nonostante la sua positività. Questo èperché nel nosocomio da almeno dieci anni si effettua il rooming-in, la possibilità cioè che viene data alla neo-mamma di stare fin dacon la. In questo caso, vista la positività della donna, ècreato un percorso dedicato così da far stare in piena sicurezza mamma e figlia. E’ lache succede in ...

