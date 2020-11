Natale, niente deroghe: cenone in sei e tutti tracciabili. La stretta del Cts (Di venerdì 27 novembre 2020) cenone di Natale (e di Capodanno) massimo in sei e soprattutto, con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero nei giorni precedenti, aver avuto contatti con potenziali positivi. E... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 27 novembre 2020)di(e di Capodanno) massimo in sei e soprattutto, con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero nei giorni precedenti, aver avuto contatti con potenziali positivi. E...

matteosalvinimi : Nessuno pensa a cenoni con 100 persone, ma invito tutti quelli che vanno in tv ad evitare di seminare disperazione… - SkyTG24 : Brindisi, la decisione di due sindaci: “Niente luminarie ma buoni spesa per bisognosi” - MediasetTgcom24 : Conte: 'Niente vacanze sulla neve a Natale' - illibrogranger : @Everypartofme_ Ti giuro un natale traumatico, che alla fine rispetto agli altri non è niente ma mi è rimasto propr… - RadovanStojano3 : RT @ildongoli: Ma se non dava niente. Non era peggio? Mancia di Natale per i dipendenti Amazon: 300 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale niente Natale, niente video mapping e rinviato il progetto con Rainbow: «Decisione presa dopo gli ultimi Dpcm» Cronache Maceratesi Cluj-Roma 0-2, Veretout lancia in giallorossi ai sedicesimi

Il francese entra a inizio ripresa e trascina la squadra al successo: prima contribuendo, con una punizione-cross, all'autorete di Debeljuh e poi ...

Cashback, si parte l'8 dicembre: ecco come si ottiene. Salta il bonus Cig di Natale

Il cashback dovrebbe partire in via sperimentale dall'8 dicembre: secondo quanto apprende l'Ansa da fonti di governo sarà da quella data, e non dal primo dicembre come ...

Il francese entra a inizio ripresa e trascina la squadra al successo: prima contribuendo, con una punizione-cross, all'autorete di Debeljuh e poi ...Il cashback dovrebbe partire in via sperimentale dall'8 dicembre: secondo quanto apprende l'Ansa da fonti di governo sarà da quella data, e non dal primo dicembre come ...