Maradona, i documentari per una maratona in streaming del weekend (Di venerdì 27 novembre 2020) La scomparsa improvvisa di Maradona ha scatenato un'ondata di nostalgia, ma anche il desiderio di saperne di più e di fare i conti con fragilità e ombre dell'uomo oltre che con i successi del campione. Il modo più emozionante per fare entrambe le cose è immergersi in uno o diversi tra i tanti documentari dedicati alla sua leggenda sparsi sulle varie piattaforme di intrattenimento in streaming. Partiamo da Netflix, dove al El Pibe de Oro sono dedicati tre documentari. Il più recente è Diego Maradona e porta la firma di Asif Kapadia, un maestro nel raccontare tanto le grandi imprese quanto i lati più nascosti o scomodi di grandi personaggi. È lui infatti l'autore di Senna, Amy e The Warrior, premiati con 2 Bafta, 1 Oscar e un altro Bafta tra il 2010 e oggi. Con Maradonapoli, entriamo nel ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 27 novembre 2020) La scomparsa improvvisa diha scatenato un'ondata di nostalgia, ma anche il desiderio di saperne di più e di fare i conti con fragilità e ombre dell'uomo oltre che con i successi del campione. Il modo più emozionante per fare entrambe le cose è immergersi in uno o diversi tra i tantidedicati alla sua leggenda sparsi sulle varie piattaforme di intrattenimento in. Partiamo da Netflix, dove al El Pibe de Oro sono dedicati tre. Il più recente è Diegoe porta la firma di Asif Kapadia, un maestro nel raccontare tanto le grandi imprese quanto i lati più nascosti o scomodi di grandi personaggi. È lui infatti l'autore di Senna, Amy e The Warrior, premiati con 2 Bafta, 1 Oscar e un altro Bafta tra il 2010 e oggi. Conpoli, entriamo nel ...

