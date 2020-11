La telerissa tra virologi fa più danni del virus. L’ultimo scontro a colpi di tweet tra la Capua e Burioni non fa che alimentare confusione sui vaccini (Di venerdì 27 novembre 2020) Continua la disputa tra scienziati con uno scambio di Twitter tra Roberto Burioni (nella foto), professore ordinario di microbiologia presso il San Raffaele di Milano e la dottoressa Ilaria Capua, veterinaria dell’Università della Florida. Tutto ha inizio nella trasmissione DiMartedì di Giovanni Floris su La 7, indubbiamente una delle migliori per completezza e profondità di informazione. La Capua lancia il sasso: “Chi si vaccina non si ammala, ma può infettarsi e infettare gli altri”. La risposta di Burioni a breve giro è: “Gira la notizia che i vaccinati sono protetti, ma possono trasmettere la malattia. Questo non è vero”. E poi spiega che “tutti i vaccini che abbiamo a disposizione sono in grado di impedire non solo la malattia, ma anche la trasmissione di morbillo, rosolia, parotite o varicella, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Continua la disputa tra scienziati con uno scambio di Twitter tra Roberto(nella foto), professore ordinario di microbiologia presso il San Raffaele di Milano e la dottoressa Ilaria, veterinaria dell’Università della Florida. Tutto ha inizio nella trasmissione DiMartedì di Giovanni Floris su La 7, indubbiamente una delle migliori per completezza e profondità di informazione. Lalancia il sasso: “Chi si vaccina non si ammala, ma può infettarsi e infettare gli altri”. La risposta dia breve giro è: “Gira la notizia che i vaccinati sono protetti, ma possono trasmettere la malattia. Questo non è vero”. E poi spiega che “tutti iche abbiamo a disposizione sono in grado di impedire non solo la malattia, ma anche la trasmissione di morbillo, rosolia, parotite o varicella, ...

