Inter, approvato bilancio: conti in rosso per 102.4 milioni (Di venerdì 27 novembre 2020) Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e sui canali social, l'Inter ha annunciato l'esito dell'ultima Assemblea chiamata a valutare il bilancio d'esercizio. Non ci sono buone notizie per il club di Milano che, anche a causa dell'emergenza pandemica di coronavirus, si trova ad ufficializzare una perdita da 102.4 milioni di euro.Inter: il comunicatocaption id="attachment 1042687" align="alignnone" width="594" Conte (Getty Images)/caption"L'Assemblea degli azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che si è svolta tramite videoconferenza in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione sanitaria, ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2019/2020, significativamente influenzato dagli effetti della pandemia da Covid-19. L'esercizio è ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 27 novembre 2020) Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e sui canali social, l'ha annunciato l'esito dell'ultima Assemblea chiamata a valutare ild'esercizio. Non ci sono buone notizie per il club di Milano che, anche a causa dell'emergenza pandemica di coronavirus, si trova ad ufficializzare una perdita da 102.4di euro.: il comunicatocaption id="attachment 1042687" align="alignnone" width="594" Conte (Getty Images)/caption"L'Assemblea degli azionisti di F.C.nazionale Milano S.p.A., che si è svolta tramite videoconferenza in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione sanitaria, haildell’esercizio finanziario 2019/2020, significativamente influenzato dagli effetti della pandemia da Covid-19. L'esercizio è ...

VincenzoOrab96 : RT @Inter: ??? | ASSEMBLEA L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2019/2020 ?? - FrancescoOrdine : Bilancio Inter approvato con meno 102,5 milioni e fatturato sceso a 342 milioni per via del Covid. Se non si intrap… - SkySport : Inter, Zhang: 'Conte ha qualità per portare Inter al top'. Approvato il bilancio 2019/2020 - sportli26181512 : Inter, Zhang: 'Conte ha qualità per portare Inter al top'. Approvato il bilancio 2019/2020: Il presidente dell'Inte… - ItaSportPress : Inter, approvato bilancio: conti in rosso per 102.4 milioni - -