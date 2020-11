In Inghilterra tornano i tifosi allo stadio, e gli allenatori protestano: “Ovunque o niente” (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli allenatori della Premier League protestano contro il ritorno del pubblico allo stadio, con misure diverse da zona a zona. Questa diversità di trattamento, dicono, mina l’integrità del campionato. Lo scrive il Telegraph: solo la metà dei club di punta potrà riaccogliere i tifosi secondo le nuove regole del governo. I capofila della protesta sono Marcelo Bielsa e Steve Bruce del Newcastle United. Secondo il carismatico tecnico del Leeds la revoca parziale delle porte chiuse solo per alcune squadre è “ingiusta” perché “la presenza dei tifosi ha un effetto sui risultati”. A dieci squadre della Premier League sarà consentito riaprire i tornelli a partire da mercoledì prossimo, ma solo per un massimo di 2.000 tifosi, anziché i 4.000 che alcuni avevano sperato una volta ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Glidella Premier Leaguecontro il ritorno del pubblico, con misure diverse da zona a zona. Questa diversità di trattamento, dicono, mina l’integrità del campionato. Lo scrive il Telegraph: solo la metà dei club di punta potrà riaccogliere isecondo le nuove regole del governo. I capofila della protesta sono Marcelo Bielsa e Steve Bruce del Newcastle United. Secondo il carismatico tecnico del Leeds la revoca parziale delle porte chiuse solo per alcune squadre è “ingiusta” perché “la presenza deiha un effetto sui risultati”. A dieci squadre della Premier League sarà consentito riaprire i tornelli a partire da mercoledì prossimo, ma solo per un massimo di 2.000, anziché i 4.000 che alcuni avevano sperato una volta ...

napolista : In #Inghilterra tornano i tifosi allo #stadio, e gli allenatori protestano: “Ovunque o niente” La metà dei club con… - gallian_c : RT @Eurosport_IT: La Premier League riapre gli stadi ai tifosi ??????????????????? #PremierLeague | #Covid19 - Eurosport_IT : La Premier League riapre gli stadi ai tifosi ??????????????????? #PremierLeague | #Covid19 - onrugby_it : #AutumnNationsCup, Inghilterra: Watson e Cowan Dickie di nuovo in gruppo, potrebbero essere subito nei 23 - BlackDuchesse : @_crazy_Freddie_ @Ilamaiunagioia Ma scusami se su 12 mesi loro tornano in Inghilterra solo massimo per 5 giorni cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra tornano In Inghilterra tornano i tifosi allo stadio, e gli allenatori protestano: "Ovunque o niente" ilnapolista In Inghilterra tornano i tifosi allo stadio, e gli allenatori protestano: “Ovunque o niente”

La metà dei club continuerà a giocare a porte chiuse. Bielsa guida le critiche: se non tutti hanno i tifosi si mina l'integrità ...

Irlanda del Nord di nuovo in lockdown

BELFAST - L'Irlanda del Nord è da oggi di nuovo in lockdown per almeno due settimane, secondo quanto deciso nei giorni scorsi dalle autorità di Belfast, competenti sull'emergenza in forza dei poteri d ...

La metà dei club continuerà a giocare a porte chiuse. Bielsa guida le critiche: se non tutti hanno i tifosi si mina l'integrità ...BELFAST - L'Irlanda del Nord è da oggi di nuovo in lockdown per almeno due settimane, secondo quanto deciso nei giorni scorsi dalle autorità di Belfast, competenti sull'emergenza in forza dei poteri d ...