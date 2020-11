Il Covid-19 muta ma non diventa più contagioso, i risultati di uno studio (Di venerdì 27 novembre 2020) I risultati di uno studio sul coronavirus: il Covid-19 muta ma non diventa più contagioso. ROMA – Sono stati pubblicati su Nature Communication i risultati di uno studio condotto sul coronavirus dall’University College di Londra. Secondo quanto riferito da questa ricerca, il Covid-19 è mutato nelle ultime settimane ma non è diventato più contagioso. “In questa fase – ha detto il coordinatore dello studio, Francois Balloux, riportato dall’Ansa – dobbiamo restare vigili. Siamo convinti che riusciremo a individuare prontamente i possibili mutamenti in modo da adattare i vaccini per tempo, se necessario “. La genetista van Dorp: “Il coronavirus ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Idi unosul coronavirus: il-19ma nonpiù. ROMA – Sono stati pubblicati su Nature Communication idi unocondotto sul coronavirus dall’University College di Londra. Secondo quanto riferito da questa ricerca, il-19 èto nelle ultime settimane ma non èto più. “In questa fase – ha detto il coordinatore dello, Francois Balloux, riportato dall’Ansa – dobbiamo restare vigili. Siamo convinti che riusciremo a individuare prontamente i possibilimenti in modo da adattare i vaccini per tempo, se necessario “. La genetista van Dorp: “Il coronavirus ...

