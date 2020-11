Femmina, il nuovo singolo è “Vienimi a prendere” (Di venerdì 27 novembre 2020) Dal 27 novembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Vienimi A prendere” (Jadda Music/Believe Distribuzione), il nuovo singolo di Femmina. “Vienimi A prendere”, nuovo brano di Femmina, racconta di una relazione d’amore caduta nella monotonia e nella noia e del tentativo da parte della donna di provocare reazioni con giochi di seduzione e gelosia. Lei stessa si accorgerà che a nulla servono i giochi, perché a volte basta solo guardarsi per ritrovarsi. Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Chi almeno una volta non ha detto a qualcuno “Vienimi a prendere”? A me succede tutte le volte in cui mi sento fuori posto o quando mi ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 27 novembre 2020) Dal 27 novembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming(Jadda Music/Believe Distribuzione), ildibrano di, racconta di una relazione d’amore caduta nella monotonia e nella noia e del tentativo da parte della donna di provocare reazioni con giochi di seduzione e gelosia. Lei stessa si accorgerà che a nulla servono i giochi, perché a volte basta solo guardarsi per ritrovarsi. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Chi almeno una volta non ha detto a qualcuno? A me succede tutte le volte in cui mi sento fuori posto o quando mi ...

IndexmusicInfo : “Vienimi a prendere” (Jadda Music/Believe Distribuzione), il nuovo singolo di Femmina via @IndexmusicInfo… - RadioAirplay_it : Arriva venerdì 27 novembre in #radio #VienimiAPrendere il nuovo singolo di #Femmina #NewSingle #OnAir ??#radiodate… - Infoballare : Storia, antropologia, danza e immagini nel nuovo libro di Tullia Conte , Sudanzare, “Diacronia minima del Tarantism… - iWebRadio : Femmina: dal 27 novembre disponile nelle radio e in tutti gli store digitali il nuovo singolo “Vienimi a prendere” - loueeh_oioi : @ChibiAnto96 nuovo gossip “chiara ferragni è di nuovo in dolce attesa, sarà maschio o femmina?” -

Ultime Notizie dalla rete : Femmina nuovo Domani esce in radio e in digitale il nuovo singolo di Femmina Nove da Firenze Domani esce in radio e in digitale il nuovo singolo di Femmina

Giorgia Faraone nasce a Galatina (Lecce). Ha collaborato con artisti e musicisti di fama internazionale, tra i quali Teo Ciavarella, storico pianista di Lucio Dalla, e il cantante Neffa ...

‘Diacronia minima del tarantismo’, il nuovo libro della cilentana Tullia Conte

La taranta diventa femmina in Diacronia minima del tarantismo, il nuovo libro di Tullia Conte, regista, performer e insegnante di casa a Parigi. Il libro presenta una rilettura storica dei rituali col ...

Giorgia Faraone nasce a Galatina (Lecce). Ha collaborato con artisti e musicisti di fama internazionale, tra i quali Teo Ciavarella, storico pianista di Lucio Dalla, e il cantante Neffa ...La taranta diventa femmina in Diacronia minima del tarantismo, il nuovo libro di Tullia Conte, regista, performer e insegnante di casa a Parigi. Il libro presenta una rilettura storica dei rituali col ...