Ex ilva | partecipazione statale al 50% fino al 2022 | poi il controllo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) –a giugnola nuovasarà controllata in maniera paritaria da Stato e AncelorMittal, poi attraverso Invitalia sarà garantito ilpubblico. I rispettivi “pesi” saranno determinati in quella data sulla base del valore degli impianti e dallo stato del passivo che avrà la società. Le due parti indicheranno tre componenti del CdA a testa, AncelorMittal dovrebbe esprimere l’amministratore delegato, mentre lo Stato il presidente. Nel piano a 5 anni su cui si sta lavorando è prevista una produzione pari a 8 milioni di tonnellate, decarbonizzazione con preridotto e forni elettrici e il mantenimento dei 10.700 occupati. Intanto è attesa per i prossimi giorni l’avvio di una direzione commerciale autonoma di AncelorMittal Italia con base a Taranto: si tratta di un passo nella direzione della ...